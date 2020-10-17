Украину накроют сильные магнитные бури, пик придется на день выборов

В период с 21 по 29 октября на Землю обрушатся мощные магнитные бури.

Так, согласно прогнозу специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, магнитосфера нашей планеты будет возбужденной уже 20 октября, а 21 числа начнется магнитный шторм.

Самый мощный его удар ожидается 25 октября, в день местных выборов в Украине, после чего еще несколько дней геомагнитное поле Земли будет неспокойным.

Ученые предупреждают, что в ближайшем будущем магнитные бури станут все более частым явлением. Солнце вступило в новый 11-летний цикл, активность звезды стала расти.

Более всего подвержены влиянию магнитных бурь метеочувствительные люди. У них могут наблюдаться такие симптомы, как головная боль, скачки давления, упадок сил, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, бессонница, боль в суставах, депрессия и другие.

Чтобы не попасть под негативное воздействие магнитных бурь, стоит соблюдать простые рекомендации врачей, такие как:

8-часовой здоровый сон;

частые прогулки, но не на открытом солнце;

выполнение утренней зарядки: это улучшает кровообращение, снимает стресс;

контрастный душ;

пить не менее двух литров воды в день;

пить травяной чай;

не пить кофе;

не есть острую и жирную пищу;

делать дыхательную гимнастику;

исключить стрессовые ситуации;

отказаться от курения и алкоголя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее NASA показало самые подробные в истории фото Солнца.