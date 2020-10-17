Украину накроют сильные магнитные бури, пик придется на день выборов

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Общество
1,0 т.
Пик магнитного шторма ожидается 25 октября

В период с 21 по 29 октября на Землю обрушатся мощные магнитные бури.

Так, согласно прогнозу специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, магнитосфера нашей планеты будет возбужденной уже 20 октября, а 21 числа начнется магнитный шторм.

Самый мощный его удар ожидается 25 октября, в день местных выборов в Украине, после чего еще несколько дней геомагнитное поле Земли будет неспокойным.

Ученые предупреждают, что в ближайшем будущем магнитные бури станут все более частым явлением. Солнце вступило в новый 11-летний цикл, активность звезды стала расти.

Пик магнитной бури придется на 25 октября

Более всего подвержены влиянию магнитных бурь метеочувствительные люди. У них могут наблюдаться такие симптомы, как головная боль, скачки давления, упадок сил, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, бессонница, боль в суставах, депрессия и другие.

Чтобы не попасть под негативное воздействие магнитных бурь, стоит соблюдать простые рекомендации врачей, такие как:

  • 8-часовой здоровый сон;

  • частые прогулки, но не на открытом солнце;

  • выполнение утренней зарядки: это улучшает кровообращение, снимает стресс;

  • контрастный душ;

  • пить не менее двух литров воды в день;

  • пить травяной чай;

  • не пить кофе;

  • не есть острую и жирную пищу;

  • делать дыхательную гимнастику;

  • исключить стрессовые ситуации;

  • отказаться от курения и алкоголя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее NASA показало самые подробные в истории фото Солнца.

новости мираЗемляМагнитная буря