Сила в сплоченности! Историк озвучил верный способ победить пандемию коронавируса

Человечеству необходимо объединиться и вместе противостоять коронавирусу. Когда все страны будут работать сообща, только тогда мы увидим позитивный результат.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский историк Андрей Зубов. По его словам, главный опыт этой пандемии – никакой ХХI век нас ни от чего не защищает. В самой развитой стране мира – в США, умирает более двух с половиной тысяч человек в день.

"И ничего не могут сделать при всей своей невероятно развитой технологии, цивилизации и организации общества. Понятно, что если бы они вообще ничего не делали, то смертность была ещё намного выше, но и сейчас она велика, и ее рост остановить пока не могут. Человек – не всесилен, это истина, которую мы должны помнить. И эта пандемия нам еще раз напоминает – мы не всесильны, а значит, мы должны более внимательно и более заботливо относиться к другому человеку", – подчеркнул Зубов.

"Сила людей не в отделенности друг от друга, а в совместном действии на добро. Вот если мы будем так совместно действовать – это единственный шанс с минимальными потерями эту пандемию преодолеть", – добавил историк.

Как сообщал OBOZREVATEL, от пандемии коронавируса страдают прежде всего развитые страны. Это связано как с высоким уровнем достатка населения, так и с плотностью его проживания.