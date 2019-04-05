План НАТО на Черное море: генерал озвучил детали

НАТО сможет помочь украинским кораблям пройти через Керченский пролив, но это произойдет не раньше парламентских выборов.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал генерал-лейтенант Василий Богдан, который отметил, что многое зависит от политического вектора, который выберет Украина после выборов президента и парламента.

"Идеальным выглядит тот вариант, что это будет совместная корабельная группа Украины и стран-членов НАТО, это идеальный вариант, который мог бы обеспечить проход наших кораблей в Азовское море. Во-вторых, это бы дало четкий сигнал Путину, что Запад настроен весьма решительно в плане отстаивания как своих интересов, так и интересов своих союзников", – говорит Богдан.

Однако пока это мало возможно из-за того, что на такие действия не пойдут во Франции и Германии, которые имеют свои торгово-экономические и энергетические интересы с Россией. В то же время, как говорит украинский генерал-лейтенант, это стоит на повестке среди стран-членов, а потому в скором будущем практическая помощь Украине все же возможна.

Корабль НАТО в Одессе ВМС

"В краткосрочной перспективе нет, а в среднесрочной, где-то после парламентских выборов, когда мы четко подтвердим свой курс, то наши планы будут реализованы", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс планирует усилить военное присутствие своих кораблей в Черном море.

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