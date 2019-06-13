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Сигнал оккупантам! ВСУ получат новое мощное вооружение: фото и видео

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В четверг, 13 июня, в Одесской области успешно прошли масштабные испытания ракетного комплекса "Ольха-Р".

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины. В ходе испытаний было подтверждено соответствие характеристик изделия, заданных в тактико-техническом задании. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на полигоне присутствовали секретарь СНБО Александр Данилюк и министр обороны Украины Степан Полторак.

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Ольха-Р

Ольха-Р

Пресс-служба СНБО

Данилюк отметил, что вопрос повышения боевого потенциала Вооруженных Сил является одним из важнейших для СНБО Украины. В этом контексте секретарь СНБО Украины напомнил, что Верховная Рада приняла ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и снабжение современной и эффективной ракетного оружия для армии.

Полторак, в свою очередь, заявил, что планирует в ближайшее время подписать приказ о принятии на вооружение ВСУ ракетного комплекса "Ольха-Р". Он добавил, что ракеты превзошли по характеристикам все иностранные аналоги.

"Ольха-Р"

"Ольха-Р"

"Ольха-Р"

"Ольха-Р"

"Ольха-Р"

"Ольха-Р"

armyfm.com.ua

"Ольха-Р"

"Ольха-Р"

armyfm.com.ua

Министр обороны также сообщил, что до конца года планируется завершить государственные испытания боеприпасов к комплексу "Ольха-М" и крылатой ракеты "Нептун".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине прошли испытания турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2.

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Тема
вооружения
Место
Украина
Тег
ВСУ
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Плять, бедняги, уже третий год испытывают подделку под советский РСЗО "Смерч", а принять на вооружение никак не могут.
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Livesey David
Livesey David
Сигнал для смеха, если только.
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Мир Миру
Мир Миру
І буде так :- ))))
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