Сигнал оккупантам! ВСУ получат новое мощное вооружение: фото и видео

В четверг, 13 июня, в Одесской области успешно прошли масштабные испытания ракетного комплекса "Ольха-Р".
Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины. В ходе испытаний было подтверждено соответствие характеристик изделия, заданных в тактико-техническом задании. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что на полигоне присутствовали секретарь СНБО Александр Данилюк и министр обороны Украины Степан Полторак.
Ольха-Р
Пресс-служба СНБО
Данилюк отметил, что вопрос повышения боевого потенциала Вооруженных Сил является одним из важнейших для СНБО Украины. В этом контексте секретарь СНБО Украины напомнил, что Верховная Рада приняла ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и снабжение современной и эффективной ракетного оружия для армии.
Полторак, в свою очередь, заявил, что планирует в ближайшее время подписать приказ о принятии на вооружение ВСУ ракетного комплекса "Ольха-Р". Он добавил, что ракеты превзошли по характеристикам все иностранные аналоги.
"Ольха-Р"
"Ольха-Р"
"Ольха-Р"
armyfm.com.ua
"Ольха-Р"
armyfm.com.ua
Министр обороны также сообщил, что до конца года планируется завершить государственные испытания боеприпасов к комплексу "Ольха-М" и крылатой ракеты "Нептун".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине прошли испытания турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2.
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