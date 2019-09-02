"Сидите в мухосранске!" Жители Крыма ополчились против понаехавших россиян

В оккупированном Россией Крыму местные жители выступили против переезда россиян на полуостров.

Об этом в Twitter сообщает пользователь RoksolanaToday&Крым25%, опубликовав скриншот переписки из социальных сетей.

В посте указывается, что некий Олег Михайловский переехал в Симферополь из Перми, на что в сети встретил ярый отпор.

"Зачем вы будете переезжать в Крым? Сколько можно?! Сидите в своих мухосрансках! Претесь и претесь всей своей Ордой. Нет у нас тут ничего. Все убили и разграбили ваши соотечественники", – писала в сети Лидия Морозова.

В ответ россиян нагрубил крымчанке, заявив, чтобы она следила за словами.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму школьников собрали в милитаризованном лагере Юнармии, где обучали военному делу.

Ранее президента России Владимира Путина снова заметили за тем, что он приставал к детям в Крыму.

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