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2 сентября • обновлено в 15:47
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"Сидите в мухосранске!" Жители Крыма ополчились против понаехавших россиян

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В оккупированном Россией Крыму местные жители выступили против переезда россиян на полуостров.

Об этом в Twitter сообщает пользователь RoksolanaToday&Крым25%, опубликовав скриншот переписки из социальных сетей.

В посте указывается, что некий Олег Михайловский переехал в Симферополь из Перми, на что в сети встретил ярый отпор.

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"Зачем вы будете переезжать в Крым? Сколько можно?! Сидите в своих мухосрансках! Претесь и претесь всей своей Ордой. Нет у нас тут ничего. Все убили и разграбили ваши соотечественники", – писала в сети Лидия Морозова.

В ответ россиян нагрубил крымчанке, заявив, чтобы она следила за словами.

"Сидите в мухосранске!" Жители Крыма ополчились против понаехавших россиян

Скриншот

"Сидите в мухосранске!" Жители Крыма ополчились против понаехавших россиян

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму школьников собрали в милитаризованном лагере Юнармии, где обучали военному делу.

Ранее президента России Владимира Путина снова заметили за тем, что он приставал к детям в Крыму.

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Тема
Аннексия Крыма
Теги
Крым соцсети
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"писала в сети Лидия Морозова" Из серии "не всё так однозначно" Лидия Морозова, дочь жовто-блакитного хорунжего. Писать в Жмеринку до восстребования получателю RoksolanaToday&Крым25%. Очередная перемога для анктриукраинского потребления. Скучно, девочки...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Лазарев Ярослав, Шумеры верят, это главное))))))))
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