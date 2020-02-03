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3 февраля • обновлено в 22:14
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Сидите дома: Украину накроет жуткий снежный шторм

1.7т
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В Украине в среду, 5 февраля, ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, посоветовав отказаться от далеких поездок на автомобиле.

"Южный циклон обусловит в большинстве областей Украины сложную погоду. Сильный снег, сильный дождь – в зависимости от температуры воздуха, штормовой ветер, налипание мокрого снега, если снег и ветер, следовательно, и метели, постепенное ощутимое похолодание", – написала она.

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Укргидрометцентр подтверждает, что 5 февраля в Украине ожидается снег и сильные дожди в южных областях. При этом температура в большинстве регионов ожидается на уровне -1 +3 градусов. Теплее будет лишь в Крыму (+9 +11), Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях (+5 +7).

В Украине ухудшится погода

В Украине ухудшится погода

meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики прогнозировали, что февраль в Украине будет аномально теплым, как и его предшественник январь. Отклонение от температурной нормы составит около 5 градусов.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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