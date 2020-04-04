Швырнул монеты в лицо: за обматерившего кассиршу хулигана взялась полиция

Полиция Полтавы открыла уголовное производство на гражданина, который устроил скандал в супермаркете "Эко-маркет" из-за сдачи мелочью, швырнув их в лицо кассиру.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины в Полтавской области. Отмечается, что факт совершения правонарушения посетителем супермаркета был обнаружен во время мониторинга правоохранителями сети Интернет.

Нацполиция сообщает, что по факту инцидента открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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"Во время досудебного расследования полицейскими установлены очевидцы и потерпевшая женщина, а также лицо, причастное к правонарушению. Им оказался 49-летний житель города Полтава. Во время общения с полицейскими фигурант дал показания и признал свою вину", – говорится в сообщении.

При этом, как отмечают правоохранители, в случае доказательства вины, нарушителю может грозить наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из полтавских супермаркетов произошел унизительный инцидент между посетителем и кассиршей, что дала ему сдачу мелкими монетами. После того, как покупатель швырнул монеты в лицо кассиру, за нее даже никто не вступился.

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