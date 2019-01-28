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''Схватка века'': украинцы сделали прогноз на дуэль Березы и российского сенатора

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Российский сенатор Игорь Морозов вызвал на дуэль внефракционного народного депутата Борислава Березу из-за пропагандистки Ольги Скабеевой. Украинский политик ответил россиянину и назначил дату и место встречи.

При этом большинство читателей OBOZREVATEL не верят, что дуэль состоится — таковы результаты соответствующего опроса на сайте интернет-издания. Участие в интерактиве приняли более 16,7 тысяч человек.

"Сенатор из РФ вызвал украинского нардепа на дуэль: чем закончится "схватка века"?" — на такой вопрос предлагалось ответить.

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Борислав Береза и Игорь Морозов

Борислав Береза и Игорь Морозов

Больше половины респондентов (54%) выбрали такой вариант ответа: "Да ничем, дуэли не будет. Это обычный пиар".

Вторым за популярностью (31%) стал следующий вариант: "Почему вообще политики занимаются такой ерундой? Это смешно".

Наименьше опрошенных (15%) считают, что "сенатор ''получит по зубам''. "Запасаемся попкорном", — ответили они.

''Схватка века'': украинцы сделали прогноз на дуэль Березы и российского сенатора

Отметим, через несколько часов после ответа Березы одиозный сенатор отреагировал на призыв нардепа. Он пообещал приехать в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 24 января в кулуарах ПАСЕ российская пропагандистка Ольга Скабеева пыталась помешать общению первого вице-спикера Украины Ирины Геращенко с журналистами. Ее оттеснили, а нардеп Борислав Береза закрыл собой Геращенко.

Скабеева и Береза в ПАСЕ

Скабеева и Береза в ПАСЕ

Корреспондент.net

  • Лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Березе местью за якобы грубое поведение по отношению к Скабеевой.

  • Сам Береза рассказал, что после стычки с пропагандисткой российские "боты" в соцсетях начали атаковать украинских дипломатов.

  • Российский сенатор Игорь Морозов обозвал Березу животным и вызвал его на дуэль, однако позже удалил скандальный пост в Facebook.

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Темы
Опросы ОбозревателяРоссийско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Персона
Борислав Береза
Место
Украина
Теги
Россияскандалы
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