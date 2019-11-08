"Шутки - это не наше!" Журналисты "Прямого" публично оправдались за "захват" в эфире

Телеканал "Прямой" извинился перед зрителями за неудачную шутку, когда во время телетрансляции в студию ворвались люди в масках.

Об этом говорится в обращении ведущих и журналистов на сайте телеканала. Они отмечают, что фрагмент вечернего ток-шоу в пятницу с людьми в "балаклавах" и камуфляже вызвал бурную реакцию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Представители оправдывают "маски-шоу" в прямом эфире, тем, что хотели показать "всю абсурдность ситуации в стране, где "сюрпризы" происходят почти ежедневно".

Захват "Прямого" Скриншот

"Мы хотели сказать, что такое может произойти с каждым, в любое время и в любом месте. Но мы информационный канал и шутки - это не наше. Поэтому телеканал "Прямой" искренне извиняется, прежде всего, перед нашими зрителями, затакую неудачную и неуместную в данном вопросе интерпретацию ситуации", - отметили журналисты.

Как писал OBOZREVATEL, в студию телеканала "Прямой" в эфире ворвались люди в масках, камуфляже и с оружием. Через несколько секунд стало понятно, что "захват" оказался постановкой, однако он сильно напугал некоторых зрителей в студии.

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