Шустер заявил, что коронавирусом переболели 4 млн украинцев: Степанов объяснил разницу в статистике

Журналист Савик Шустер заявил, что коронавирусом переболели около 4 млн украинцев при официальной статистике в 872 тысячи зараженных. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, данные могут отличаться из-за того, что многие перенесли болезнь бессимптомно.

В эфире своей программы "Свобода слова Савика Шустера" ведущий представил результаты опроса. Он заверил, что данные репрезентативные (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, 9,7% респондентов ответили, что переболели коронавирусом, а 90,3% – нет. Опрос проводился с 5 по 10 декабря, выборка составила 600 человек. При этом погрешность может составлять 4%.

Данные опроса среди украинцев.

"Если это почти 10%, значит это 4 млн украинцев. А у нас официальные данные 872 тысячи. Как понять и каким цифрам нам верить?" – спросил Шустер у Степанова.

Министр ответил, что это можно объяснить бессимптомными случаями болезни. Также он подчеркнул, что в 30% случаев ПЦР-тесты не определяют коронавирус, и это данные не только в Украине, а и по всему миру.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 11 декабря в Украине официально были подтверждены 872 228 случаев коронавирусной инфекции. Из них 13 514 – обнаружено за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерло уже 14 755 человек (+285 за сутки), а 480 348 пациентов (+15 327 за сутки) полностью победили болезнь.