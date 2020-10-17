Шустер показал, сколько украинцев согласились на "референдум" Зеленского

Принять участие во "всенародном опросе" президента Владимира Зеленского, который запланирован в день местных выборов 25 октября, планируют взять 62% украинцев.

Такие данные были озвучены в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" вечером в пятницу, 16 октября.

Не хотят принимать участие в так называемом референдуме Зеленского 29% респондентов, а остальные 9% еще не определились.

Всего участие в опросе программы приняли почти 15 тысяч зрителей. Шустер отметил, что это рекордный показатель за все эфиры.

Как писал OBOZREVATEL:

13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.

В Офисе президента отметили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания о курсе развития страны.