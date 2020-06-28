"Шумеры, гоу в государство": у Зеленского показали Конституцию для детей

Общество 14:42, 28.06.2020 Обновлено: 14:44, 28.06.2020

В Украине вышла книга для детей "Простая Конституция".

Как сообщил Офис президента Украины в Facebook, год назад президент Владимир Зеленский поддержал идею создать Конституцию Украины для самых маленьких (посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"И вот результат – "Простая Конституция". Очень важно, чтобы дети с детства в простой и привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права", – говорится в сообщении.

В книге описаны статьи Конституции в шутливой форме.

"Который час? – Время создавать государство", "Шумеры, гоу в государство, я создал", – говорится на странице об украинской государственности.

Пользователи соцсети неоднозначно восприняли эту идею.

"Наконец наш президент тоже сможет ознакомиться с текстом Конституции!", "Пособие для слуг народа", – смеются в комментариях.

Facebook Офиса президента Украины
Facebook Офиса президента Украины
Facebook Офиса президента Украины
Facebook Офиса президента Украины
Facebook Офиса президента Украины
Facebook Офиса президента Украины
Facebook Офиса президента Украины
Facebook Офиса президента Украины
Facebook Офиса президента Украины
Скрин Facebook
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня в Украине отмечается День Конституции – пять главных фактов об Основном законе.

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