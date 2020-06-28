"Шумеры, гоу в государство": у Зеленского показали Конституцию для детей
В Украине вышла книга для детей "Простая Конституция".
Как сообщил Офис президента Украины в Facebook, год назад президент Владимир Зеленский поддержал идею создать Конституцию Украины для самых маленьких (посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"И вот результат – "Простая Конституция". Очень важно, чтобы дети с детства в простой и привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права", – говорится в сообщении.
В книге описаны статьи Конституции в шутливой форме.
"Который час? – Время создавать государство", "Шумеры, гоу в государство, я создал", – говорится на странице об украинской государственности.
Пользователи соцсети неоднозначно восприняли эту идею.
"Наконец наш президент тоже сможет ознакомиться с текстом Конституции!", "Пособие для слуг народа", – смеются в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня в Украине отмечается День Конституции – пять главных фактов об Основном законе.