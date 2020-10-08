Шуфрич рассказал о коронавирусе в его семье: он сдал 9 тестов

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич сделал девять тестов на коронавирус, и только один из них показал позитивный результат.

Об этом политик заявил в эфире программы "Право на владу" на "1+1" 8 октября. При этом он уточнил, что COVID-19 заболели его сын и невестка.

"Нестор, мой сын, заболел. Сегодня (был) позитивный тест", – сказал Шуфрич, добавив, что также заразилась и его невестка.

Об одном положительном тесте нардеп заявил еще 1 октября. Тогда он сказал, что ждет результатов еще нескольких исследований, чтобы понять, заражен ли он.

Как сообщал OBOZREVATEL, за все время пандемии коронавирус был обнаружен у 52 народных депутатов, сейчас же болеют 22 парламентария. Такие данные 7 октября озвучил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Напомним, что за последние две недели COVID-19 заболели много других политиков. Среди них: лидер политической партии "За майбутнє" Игорь Палица, внефракционный нардеп Максим Ефимов, лидер партии "Слуга народа" и первый заместитель фракции Александр Корниенко, глава партии "Голос" Кира Рудик, нардеп от "Слуги народа" и чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк, нардеп Яна Зинкевич, нардеп от "Слуги народа" Артем Культенко, а также лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Последнего госпитализировали с двусторонней пневмонией.