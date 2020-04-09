Штурмовая бригада ВСУ показала впечатляющие кадры "боя" с эффектом присутствия

Военнослужащие из 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали на видео часть учений.

Ролик, снятый частично при помощи камеры GoPro с эффектом присутствия, опубликовали на странице подразделения в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Военные показали, как тренируются в стрельбе из стрелкового автоматического оружия на полигоне, передвигаются в полевых условиях на БМП, перемещают "раненых" на носилках и оказывают им помощь.

ВСУ показали впечатляющие кадры "боя" с эффектом присутствия

"Обучение – залог успеха", – сказано в подписи к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на одном из полигонов в зоне Операци Объединенных сил под Мариуполем защитники Украины провели масштабные ротные тактические учения с боевой стрельбой.