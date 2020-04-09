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9 апреля • обновлено в 09:09
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Штурмовая бригада ВСУ показала впечатляющие кадры "боя" с эффектом присутствия

2.8т
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Военнослужащие из 10 горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали на видео часть учений.

Ролик, снятый частично при помощи камеры GoPro с эффектом присутствия, опубликовали на странице подразделения в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Военные показали, как тренируются в стрельбе из стрелкового автоматического оружия на полигоне, передвигаются в полевых условиях на БМП, перемещают "раненых" на носилках и оказывают им помощь.

ВСУ показали впечатляющие кадры "боя" с эффектом присутствия

ВСУ показали впечатляющие кадры "боя" с эффектом присутствия

"Обучение – залог успеха", – сказано в подписи к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на одном из полигонов в зоне Операци Объединенных сил под Мариуполем защитники Украины провели масштабные ротные тактические учения с боевой стрельбой.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Юг Руси
Юг Руси
Кстати, видео - в студию! )))
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3
1
Ку Алексей
Ку Алексей
Юг Руси, ты что обозревателю на слово не веришь?
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2
1
hunt andres
hunt andres
Горно-штурмовая бригада)))) Да еще 10-я)))) Спасибо, обоз, сделал утро.
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1
1
Юг Руси
Юг Руси
«Необходимо отметить курьезный случай с задержанием сотрудниками военной службы правопорядка и нацгвардии журналистов. Причиной стала их осведомленность об истинном положении дел с заболеваемостью (COVID-19) в 10-й бригаде, где полностью отсутствуют средства дезинфекции, элементарные медикаменты, защитные маски», — сказано в сообщении. Уточняется, что задержаны журналисты телекомпаний «1+1», «Украина» и «Интер». Сведения об эпидситуации в подразделениях армии СМИ передали волонтеры, доставлявшие в бригаду медикаменты и продовольствие. Вся съемочная аппаратура у журналистов была изъята. По информации, в рядах украинских силовиков в Донбассе ситуация с COVID-19 продолжает ухудшаться. В частности, в десятой бригаде полностью отсутствуют средства дезинфекции, элементарные медикаменты, защитные маски. Военнослужащие с высокой температурой тела несут дежурство на передовых позициях. Медицинская помощь им не оказывается. Ранее сообщалось, что в рядах украинских вооруженных сил в Донбассе выявлены более 600 случаев инфицирования, трое военнослужащих погибли.
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1
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