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21 сентября • обновлено в 14:48
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Штурм "зоны 51" с НЛО провалился: что пошло не так

2.3т Читать материал на украинском

В США у входа на военную базу, где расположена "Зона 51" задержали два человека, которые собрались на "штурм секретного объекта".

Об этом сообщает издание Associated Press, авторы которого уточняют, что вместо заявленных нескольких миллионов, к воротам базы приехало меньше 100 человек, которые не рискнули идти на прорыв объекта.

Штурм "зоны 51" с НЛО провалился: что пошло не так

thesun.co.uk

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Штурм "зоны 51": в сети появились забавные мемы и фото

Целю штурма была попытка подтвердить легенду о том, что в "Зоне 51" спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами инопланетяне.

Мероприятие было запланировано на 20 сентября, но в начале августа социальная сеть Facebook удалила его страницу.

Несмотря на это, в пятницу у военной базы "Зоны 51" в американском штате Невада собрались около 75 человек.

Некоторые пришли в костюмах инопланетян, а один мужчина надел шапочку из фольги и взял с собой флаг КНДР.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в США прошел так называемый "штурм" секретной Зоны 51, который широко освещался в социальных сетях.

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Место
США
Тег
военная техника
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