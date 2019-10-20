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20 октября • обновлено в 10:51
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Геннадий Мохненко
Геннадий Мохненко
Пастор, капеллан, основатель реабилитационного центра для детей-беспризорников "Республика Пилигрим" Все статьи автора

Штурм детдома при поддержке авиации

1.8т

Спецназ с калашами и в брониках штурмовал детский дом в Украине! Это были не съемки кино о Беслане и не сюжет триллера о мировом терроризме с детьми в заложниках. Это был настоящий украинский боевик в детском доме… и совсем не кино.

(

Сия омерзительная история произошла в одном из интернатов в Запорожской области. Человека, которому 61 год, перенесшего недавно инсульт, 20 лет служащего сиротам, - арестовали и бросили на нары за абсолютно надуманную, спровоцированную и лживую чушь… Внимание… за "торговлю детьми"!!! Именно так это представил целый ряд СМИ. За "торговлю детьми" выдали обычную человеческую, христианскую помощь мужичку, попросившему подсобить ему и разгрузить „Газель“ с какими-то вещами. А поскольку перед этим этот (как позже оказалось, провокатор) привозил то ли какой-то буряк, то ли капусту в этот интернат и к тому же пожертвовал 1000 (!!!) гривен на детский дом, то наши "правоохранители" выдали всю эту ахинею за крутую антикоррупционную спецоперацию.

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Почка Штайнмайера и формула Штрейкбрехера

Если вы думаете, что я шучу и разыгрываю вас, посмотрите на календарь. Сейчас октябрь, а не первое апреля, и седовласый старик (которому нужно бы памятник поставить за его служение детям) действительно на нарах… Мои самые глубокие поздравления всему украинскому обществу! Вот она - долгожданная, обещанная нам "борьба с коррупцией"! Провокатор, подстава, спецназ… Все выглядит, как в нашумевшем российском деле о "Новом Величии". Только в данном случае это какое-то "Старое Позорище" от ментов и прокуроров. Я понимаю, что раскрыть "работорговлю детьми" в Украине - крутая фишка, и это однозначно повод для новых дырок в погонах под крупные звезды. Но Боже… как же стыдно за всех нас.

Вероятно, сотрудники запорожского МВД, идя на штурм интерната, чувствовали себя героями сериалов о борьбе с Аль Капоне или Пабло Эскобаром. Во всяком случае именно под этим соусом сервировали всё это позорище и слили в неприхотливую, копипастную прессу… Отдельное спасибо тем Журналистам, которые откликнулись и уже дали честную картинку о том, что там на самом деле произошло.

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Россияне, ваше скотское молчание – преступление!

После того, как спецназ ворвался в детский дом, там несколько часов шли обыски, что определенно является издевательством и над сотрудниками, и над детьми. Крепкие ребятки с оружием и в бронежилетах (как будто речь шла не о старике-руководителе детского дома, а о штурме вражеского опорного пункта в Широкино) потрошили детский интернат. Я удивлен, что этот доблестный спецназ не попросил (для картинки в ТВ) прикрытия минометным и артиллерийским огнями и поддержку авиации. Для полноты эффекта нужно было при штурме героически вызвать (как в американских фильмах) огонь бомбардировщиков на себя!

Я лично знаю людей, которые отлично характеризуют этот детский центр, его работу, и в частности пожилого руководителя, отдавшего многие годы жизни служению детям. К сожалению, мне хорошо понятна эта жуткая история. И заметим, что в Запорожской области это не первый налет правоохранителей на христианские реабилитационные центры. Но первый раз, когда штурмуют детский дом.

Вероятно, в этом регионе особо ярко выраженный, позорный ментовский генофонд, работающий в лучших советских и в образцовых нынешних кремлевских традициях.

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С Лошариком все намного серьезней…

Вообще ощущение, что вся эта история случилась не в украинском Запорожье, а в Москве, Усть-Илимске или в Иркутской области в населенном пункте Лохово ( есть такой в тамошних краях. Там подобное невежество и безобразие (по анонимке какого-нибудь попа-алкоголика, не выдерживающего конкуренции с протестантскими церквями) - давно норма.

Вторжение в христианские организации и препятствование их деятельности по надуманным и поддельным обвинениям было нормой в СССР. Норма это и для нынешней ФСБшной России. Но в Украине…???

Признаюсь, у меня навязчивое ощущение, что в Запорожье кто-то так и работает по старым, засаленным, но ещё вполне себе кремлевским методичкам.

По поводу произошедшего я готовлю свою явку с повинной. Если этот пожилой человек - "работорговец", то я - директор крупнейшего детского реабцентра на постсоветском пространстве, отец 33-х приемных детей, - просто криминальный оптовик в этой сфере. Меня-то точно могут упаковывать по этой же статье, только с припиской "в особо крупных размерах"… Через наш центр прошло более 4000 детей, и не одну сотню раз мы с ребятней помогали соседям. Страшное дело, но я всегда учил подростков отзываться на нужды людей, заботиться об окружающих, даже если они этого не просят. Я-то, наивный придурок, думал, что это педагогика и называется это "КРУГОВОРОТОМ ДОБРА В ПРИРОДЕ", а оказывается - это РАБОТОРГОВЛЯ!!!

Вот такая история… Это вам не "Тимур и его команда", которые помогали людям по поводу и без. Это, друзья, не трудовая колония Антона Макаренко, с их массой бизнес-проектов, приучающих детвору трудиться и зарабатывать. Теперь это - работорговля!

Короче, я готовлю сухари, узелок и пойду сам сдаваться… Не стану ждать, пока за мной приедет спецназ, десантируется с вертолетов на нашу крышу при поддержке космических войск и закидает нас шумо-световыми гранатами с нервно-паралитическими газами. Мы с сынами за эти годы столько напомогали людям, а они нам столько нажертвовали и продуктов, и вещей и денег, что штурма и карающей руки "правосудия" мне не избежать. И вообще это, наверное, будет чудо, если ради меня, негодяя, специально не вернут в Украине смертную казнь и ограничатся пожизненным заключением…

И ещё (прошу считать это явкой с повинной) в нашем детском центре мы не только учим детей работать, но и зарабатывать Пилигривни (так называется валюта нашего детского дома). А это уже не только работорговля, но и дело фальшивомонетчиков , а также нелегальных валютных авантюристов. Нет… Не избежать мне вышки. Зря детвора поставила мой портрет в честь 50-летнего юбилея на купюру в 500 пилигривен. Спалили меня с потрохами "правосудию"…

Во вторник в Запорожье будет апелляционное заседание суда… Я очень прошу добрых людей из этого славного города и окрестностей поддержать детский дом в его войне со сдуревшей украинской Фемидой и появиться в зале заседания. Критически важно присутствие в судебном процессе группы поддержки!

Апелляция по этому отвратительному делу во вторник, 22-го октября, на 10:30 в Запорожье. Адрес: проспект Соборный 162, Апелляционный суд.

Телефон для связи

+380939358627 Александр Демьяненко

+380676220226 Геннадий Мохненко

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Место
Украина Запорожье
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Mega Death
Mega Death
Веры к таким как этот Мохненко нет! Он же xoxол))
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