Штрафы за неношение масок в Украине: Степанов назвал суммы

Штраф за неношение маски в общественном месте для физлиц будет составлять от 170 до 255 гривен, а для юрлиц – от 3400 до 5100 грн.

Об этом на брифинге в четверг, 2 июля, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Минздрава отметил, что такие штрафы появятся в новом законопроекте, в случае его принятия Верховной Радой.

"Все эти действия делаются ради здоровья и жизни наших граждан", – добавил Степанов.

Напомним, что в Украине планируют усилить административную ответственность владельцев общественных учреждений и организаций, а также транспорта за несоблюдение посетителями и пассажирами масочного режима.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 1 июля согласно постановлению правительства принято решение об усилении противоэпидемических мероприятий.