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18 марта • обновлено в 00:29
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Штрафы и тюрьма: полиция опровергла новый фейк о карантине в Украине

1.2т
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В Украине резко увеличилось количество фейков после введения карантина из-за угрозы коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, опровергнув информацию о том, что родителей якобы будут штрафовать, если их детей заметят на улице. Также авторы фейка утверждали об уголовной ответственности на срок от 2 до 5 лет.

"Друзья, просим вас использовать лишь официальные сообщения органов власти", – сказано в сообщении полиции.

На появление фейков накануне также отреагировал президент Владимир Зеленский, призвав верить лишь официальным источникам, чтобы не бояться, а смеяться над лживыми сообщениями в соцсетях.

Штрафы и тюрьма за детей: полиция опровергла новый фейк о карантине

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на вечер 17 марта в Украине количество зараженных коронавирусом граждан увеличилось до 14 человек, двое из них – умерли.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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