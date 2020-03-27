До 34 тысяч гривен: в Минздраве напомнили о серьезных штрафах нарушителям самоизоляции

Гражданам Украины, которые вернулись из-за границы, необходимо соблюдать режим самоизоляции. В противном случае им грозит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Соответствующую памятку в Facebook опубликовало Министерство здравоохранения Украины.

"Самоизоляция на протяжении 14 дней является обязательной для всех граждан, которые вернулись из-за границы. Это поможет снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Напоминаем, что штраф за нарушение режиме самоизоляции составляет от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен", – сказано в сообщении.

В ведомстве призвали граждан сообщать правоохранителям, если они увидели, как кто-то систематически нарушает санитарно-гигиенические нормы во время самоизоляции.

Памятка Минздрава о самоизоляции

Как сообщал OBOZREVATEL, семейный врач Вита Олещенко рассказала, как правильно самоизолироваться в условиях карантина из-за коронавируса.

Также ранее была обнародована подробная инструкция с правилами самоизоляции.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал