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27 марта • обновлено в 23:10
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Штрафы для нарушителей самоизоляции в Украине составят до 34 тысяч гривен

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Гражданам Украины, которые вернулись из-за границы, необходимо соблюдать режим самоизоляции. В противном случае им грозит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

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Соответствующую памятку в Facebook опубликовало Министерство здравоохранения Украины.

До 34 тысяч гривен: в Минздраве напомнили о серьезных штрафах нарушителям самоизоляции

"Самоизоляция на протяжении 14 дней является обязательной для всех граждан, которые вернулись из-за границы. Это поможет снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Напоминаем, что штраф за нарушение режиме самоизоляции составляет от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен", – сказано в сообщении.

В ведомстве призвали граждан сообщать правоохранителям, если они увидели, как кто-то систематически нарушает санитарно-гигиенические нормы во время самоизоляции.

Памятка Минздрава о самоизоляции

Памятка Минздрава о самоизоляции

Как сообщал OBOZREVATEL, семейный врач Вита Олещенко рассказала, как правильно самоизолироваться в условиях карантина из-за коронавируса.

Также ранее была обнародована подробная инструкция с правилами самоизоляции.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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