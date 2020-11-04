Штраф в 8 тыс. долларов и тесты на парковках: как Австралия поборола COVID-19

В Австралии за последние несколько дней не зафиксирован ни один случай заражения коронавирусом. Пять месяцев в стране действовал жесткий карантин. Как рассказали жители этой страны, в каждом штате были свои правила – где-то жестче, где-то мягче. Учитывая, что Австралия находится вдали от других материков, ее рынок намного больше, чем в других странах, и замкнут на себе. Действительно, есть те, кто за период пандемии потерял работу, разорился или пришел в упадок. Однако к протестам это не привело.

Подробнее о том, как Австралия пережила атаку COVID-19 без масок, но с огромными штрафами, OBOZREVATEL рассказали две жительницы этой страны.

Бывшая журналистка Татьяна Вежес уже несколько лет живет в Австралии, в городе Брисбен. В марте с началом карантина Татьяна потеряла работу и три месяца вынуждена была сидеть дома. Однако несмотря на локдаун, уже 1 июня девушка вышла в новый офис и сейчас работает в сфере образования.

"Лично я потеряла работу в марте. Три месяца ничего не могла найти. Но с 1 июня уже вышла на новую работу и теперь хожу в офис каждый день. Я сейчас работаю в образовательном бизнесе. Наша компания продолжает расти, потому что многие перешли на обучение онлайн. После меня в компанию взяли еще 3-4 сотрудника", – делится с OBOZREVATEL Татьяна.

Украинка говорит, что в каждом штате локдаун проходил по-разному.

"Карантин не объявляли на общегосударственном уровне. В зависимости от ситуации с коронавирусом локдаун вводили либо в отдельных городах, либо во всем штате. Могли закрыть границы между штатами или между определенными населенными пунктами. В штате Виктория карантин был намного жестче, чем у меня, в Клинсленде, а Мельбурн дольше всех сидел на карантине, потому что у них была вторая волна коронавируса. Им только сейчас разрешили выходить, а до этого они все сидели по домам", – описывает ситуацию Татьяна.

Однако в штате, где живет украинка, до сих пор существуют ограничения на посещение кафе, баров и ресторанов, казино. Спортзалы давно открыли. В первые недели, как и в Украине, в Австралии тоже была небольшая паника, раскупали туалетную бумагу, не было санитайзеров для рук. Потом все наладилось и теперь всего хватает.

В начале карантина были приняты жесткие меры, не разрешалось без уважительной причины покидать свой дом, позволялось выходить только в магазин, к врачу, по срочным делам. Потом эти ограничения смягчили, и австралийцам разрешили отъезжать от дома на расстояние до 50 км. Если полиция останавливала и выяснялось, что человек покинул пределы этого радиуса, то возникали вопросы, и можно было получить штраф.

"Первые три месяца карантина, с марта по июнь, выходить можно было по два человека и заниматься спортом. Офисные сотрудники могли ходить на работу по очереди, либо работать из дома. Главное, чтобы в офисах соблюдались нормы. Например, у меня в офисе уже в июне-июле один отдел работал на месте, другой – из дома. И между сотрудниками должно было быть одно рабочее место свободным. Мой парень тоже ходил на работу один-два раза в неделю", – говорит Татьяна.

Что интересно, в Австралии не заставляли носить маски.

"Мне маска понадобилась, только когда я ехала на прием к своему доктору. Я подъехала на парковку, позвонила, что уже тут. Доктор вышел ко мне, измерил температуру, обработал мне руки, и в его сопровождении я отправилась в кабинет. Однако маски лежат у меня в машине на всякий случай", – рассказывает девушка.

В Австралии наладили систему тестирования. По словам Татьяны, ее знакомые подъезжали на парковку, там к их машине подходил человек в полной экипировке. Пассажиры опускали стекло автомобиля, и у них брали материал для теста. Не нужно даже покидать свой автомобиль.

"Что касается наказаний, то в Австралии была громкая история, когда две молодые девушки приехали из Мельбурна в Брисбен и сообщили, что якобы на локдауне они были в Мельбурне. Обе они оказались с короновирусом. Все на них так разозлились, что они даже попали в местную прессу. Они были оштрафованы на 8 тысяч долларов за то, что предоставили властям неправдивую информацию.

При пересечении границ штата тебе нужно было две недели находиться на самоизоляции в отеле за свой счет. Это очень дорого, за это время можно заплатить тысячу долларов", – описывает Татьяна.

Поскольку экономика Австралии очень сильно сфокусирована на внутреннем рынке, она пострадала.

"Но в целом у нас меньше безработных, чем в Америке сейчас. В основном это коснулось тех компаний, которые паниковали и сокращали людей", – говорит Татьяна.

Австралийская журналистка Гоя Дмитрищак рассказала, что по данным ее источников в правительстве Мельбурна, пожелавшим остаться неизвестными, в штате Виктория ситуация сильно отличалась от других.

"У нас возникла проблема с отелями, которая обострилась. Поэтому я понимаю, что были приняты плохие политические решения, но мы следовали медицинским инструкциям", – отметила Дмитрищак.

Источник говорит, что правительство было обеспокоено экономическими и психологическими проблемами, благополучием людей, "но власть нашего штата считала: первое, что нужно сделать – это снизить статистику заболеваемости с помощью ограничений".

Источник в правительстве Мельбурна в назидание приводит Канаду и говорит, что там отказались от строгой изоляции, опасаясь экономических последствий.

"И теперь ежедневно у них 600-700 случаев коронавируса. Мы не побоялись, мы сделали это. Не позволяйте этим опасениям влиять на ваше решение по поводу того, что нужно сделать в борьбе с вирусом. Посмотрите на Новую Зеландию, им тоже пришлось пойти на строгую изоляцию. Подход "нулевой терпимости" к нарушителям в австралийском штате Виктория привел к успешному результату", – говорит источник в правительстве.

Также журналистка отмечает, что правительство оказывало поддержку бизнесу. Если бы ограничения были сняты преждевременно, то число заболевших резко увеличилось бы.