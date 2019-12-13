Штормовой ветер: синоптики дали прогноз погоды в Украине

В Украине в пятницу, 13 декабря, ожидается ветреная и пасмурная погода. Морозов при этом не будет.
Об этом сообщает Укргидрометцентр. Теплее всего будет на юге страны. В Крыму температура воздуха достигнет +7 градусов.
На западе страны будет до +4 градусов, без осадков. Небольшой дождь возможен в Ужгороде. В центре будет до +3, на востоке до +3. Дожди также пройдут на юге Украины. Заморозки до -1 возможны при этом лишь в центре страны.
В Киеве в пятницу 0…+2 градуса, без осадков.
"Днем 13 мая в западных областях и на Приазовье порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", – добавили синоптики.
Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря, существенно не изменится погода. Морозов не предвидится, а количество осадков увеличится лишь на выходных.
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