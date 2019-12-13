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13 декабря • обновлено в 06:19
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Штормовой ветер: синоптики дали прогноз погоды в Украине

1.3т
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В Украине в пятницу, 13 декабря, ожидается ветреная и пасмурная погода. Морозов при этом не будет.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Теплее всего будет на юге страны. В Крыму температура воздуха достигнет +7 градусов.

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Пригреет до +10: в Украине изменится погода

На западе страны будет до +4 градусов, без осадков. Небольшой дождь возможен в Ужгороде. В центре будет до +3, на востоке до +3. Дожди также пройдут на юге Украины. Заморозки до -1 возможны при этом лишь в центре страны.

В Киеве в пятницу 0…+2 градуса, без осадков.

"Днем 13 мая в западных областях и на Приазовье порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", – добавили синоптики.

Штормовой ветер: синоптики дали прогноз погоды в Украине
Штормовой ветер: синоптики дали прогноз погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря, существенно не изменится погода. Морозов не предвидится, а количество осадков увеличится лишь на выходных.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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