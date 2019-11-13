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13 ноября • обновлено в 10:36
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Штормовой ветер и туман: в Украине резко ухудшится погода

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В среду, 13 ноября, на территории Украины ухудшится погода, объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Гидрометцентра, в западных областях порывы ветра составят 15-20 м/с.

Ночью и утром в центральных областях прогнозируется туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Туман

Туман

24 канал

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Штормовой ветер и туман: в Украине резко ухудшится погода

Во всех областях, кроме Закарпатской, сегодня будет сухая погода. Днем температура воздуха составит от +10 до +15.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 ноября в Украину придет потепление, благодаря воздушной массе, которая переместится с юго-запада – с Балканского полуострова.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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