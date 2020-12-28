Штормовое предупреждение объявлено почти во всех регионах Украины: чего ждать от погоды

В понедельник, 28 декабря, в большинстве регионов Украины существенно ухудшатся погодные условия из-за сильного ветра и мокрого снега с дождями.

Как сообщила пресс-служба Укргидрометцентра, в связи с этим объявлен І уровень опасности, желтый. В частности, скорость порывов будет достигать 15-20 м/с, а в Карпатах – вообще 25-30 м/с. Кроме того, на юге, в центре, на западе и севере также ожидается гололед и гололедица.

Что же касается осадков, то, по информации пресс-службы Укравтодора, мокрый снег выпадет ночью на Правобережье, а дожди охватят почти всю территорию Украины днем (за исключением юго-востока).

В частности, с самого утра дождь прошел в Одесской, Черкасской и Закарпатской областях. В Винницкой области наблюдались небольшие осадки, а на Харьковщине и Луганщине – туман.

Из-за такой погодной ситуации водителей призвали учитывать, что покрытие на дорогах государственного значения в областях с осадками мокрое, а в Луганской, Черкасской и Днепропетровской области – местами гололедица.

Однако специальные службы для избежания аварийных ситуаций провели работы по устранению скользкости на автодорогах. Следовательно, проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

В Киевской области, по данным на Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), утром и днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а также будет гололед и гололедица на дорогах.

Как сообщал OBOZREVATEL, солнечная и сухая погода, по прогнозам синоптиков, 28 декабря сохранится на востоке Украины. В то же время, там будет холоднее всего – до -10 градусов ночью и -1...- 3 днем. На остальной территории – 0...+6 градусов, а на юге – вообще +9.