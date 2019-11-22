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22 ноября • обновлено в 12:21
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Шторм в Одессе: буря второй день крушит деревья и ломает многотонные билборды. Фото

1.1т
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В Одессе и области продолжается шторм, начавшийся сутки назад. Утром 22 ноября сильная буря ломала деревья и рекламные конструкции, срывала кровлю со зданий.

Из-за урагана на проспекте Гагарина между проспектом Шевченко и Французским бульваром в Одессе рухнул многотонный рекламный биллборд (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

коллаж

Также зафиксировано 6 обрывов электросетей. В настоящее время бригады Облэнерго проводят ремонт повреждений.

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Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Думская

В Белгороде-Днестровском под Одессой штормовой ветер сорвал металлочерепицу с местного магазина вместе с конструкцией, на которой держалась крыша.

В Одесской обладминистрации создан оперативный штаб по противодействию стихии.

На море продолжается сильный шторм.

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Думская

На улице Базарной в Одессе ночью рухнули несколько больших веток деревьев.

Сорванная крыша после шторма

Сорванная крыша после шторма

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

trassae95.com

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

trassae95.com

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Место
Украина Одесса
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