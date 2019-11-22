Шторм в Одессе: буря второй день крушит деревья и ломает многотонные билборды. Фото

В Одессе и области продолжается шторм, начавшийся сутки назад. Утром 22 ноября сильная буря ломала деревья и рекламные конструкции, срывала кровлю со зданий.
Из-за урагана на проспекте Гагарина между проспектом Шевченко и Французским бульваром в Одессе рухнул многотонный рекламный биллборд (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Шторм в Одессе
коллаж
Также зафиксировано 6 обрывов электросетей. В настоящее время бригады Облэнерго проводят ремонт повреждений.
Шторм в Одессе
Думская
В Белгороде-Днестровском под Одессой штормовой ветер сорвал металлочерепицу с местного магазина вместе с конструкцией, на которой держалась крыша.
В Одесской обладминистрации создан оперативный штаб по противодействию стихии.
На море продолжается сильный шторм.
Шторм в Одессе
Думская
На улице Базарной в Одессе ночью рухнули несколько больших веток деревьев.
Сорванная крыша после шторма
Шторм в Одессе
trassae95.com
Шторм в Одессе
trassae95.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Одессе 21 ноября сильный порывистый ветер повалил 12 деревьев. Одно из них упало на автомобиль. Также зафиксировано 9 обрывов электросетей. Было нарушено движение трамвайного маршрута №20. Пострадавших нет.
Фотокорреспондент OBOZREVATEL прошелся вдоль побережья в Одессе и зафиксировал на фото бурную стихию на строгом ноябрьском Черном море.
В международном аэропорту "Одесса" 21 ноября на взлетно-посадочной полосе из-за внезапной поломки был прерван старт частного самолета одной из турецких авиакомпаний.
Вскоре стало известно, что в аэропорту Одессы произошло второе ЧП за день – после поломки передней стойки частного самолета рейсом в Дубай, аналогичную неисправность обнаружили на борту лайнера, следовавшего по маршруту Стамбул – Одесса.
Ночью из-за страшного шторма в море у берегов Одессы потерпел бедствие корабль под молдавским флагом. Он сел на мель, планируется эвакуация экипажа.
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