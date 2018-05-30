Шторм и ураганный ветер: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

На юге Украины, в частности Приазовье, Кирилловке и Запорожье, 30 мая ожидается порывистый ветер северо-восточного направления – до сильного и даже штормового.

В дальнейшем ветер стихнет, однако на слабый не стоит рассчитывать - ожидается умеренный, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Шторм, дождь и сильный ветер в Кирилловке, что на Приазовском Запорожье, наделали в совокупности серьезные убытки. Затоплены здания, дороги превратились в реки и даже иногда отдыхающие не могли выйти из помещений за стихийного бедствия", - сообщила она.

По словам Диденко, на северо-востоке от Украины расположился антициклон, а со стороны Турции, Черного моря крутится живой циклон.

"Именно противостояние этих двух метеоантиподив повлекло усиление ветра. Плюс, как правило, Приазовье - такое место, где тончайшие условия для усиления ветра материализуются моментально. Такой себе ветреный полюс Украины", - добавила синоптик.

Гораздо усилится ветер в Приазовье и Запорожье 31 мая и ночью и утром 1 июня.

Преобладать будет сухая погода, лишь днем ​​31 мая, в четверг, вероятность в юго-восточной части Украины локального дождя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в ближайшие дни Украина вместе со всей Европой погрузится в жару, при этом осадков в стране не предвидится.