Штаб ООС: за неделю на Донбассе погибли 13 террористов, 22 ранены

В течение недели потери российско-оккупационных войск на Донбассе составили 13 человек, еще 22 получили ранения.

Такие данные разведки обнародованы на странице штаба ООС в Facеbook.

"По подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных война на протяжении текущей недели составили: 13 – погибших, раненые и травмированные – 22 человека", сказано в сообщении.

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