Штаб ООС: за неделю на Донбассе погибли 13 террористов, 22 ранены

В течение недели потери российско-оккупационных войск на Донбассе составили 13 человек, еще 22 получили ранения.
Такие данные разведки обнародованы на странице штаба ООС в Facеbook.
"По подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных война на протяжении текущей недели составили: 13 – погибших, раненые и травмированные – 22 человека", сказано в сообщении.
Новость обновляется…
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.