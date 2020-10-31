Штаб ООС уточнил сводку после гибели двух бойцов ВСУ на Донбассе
Враг устроил провокации вблизи Водяного
Военнослужащие Объединенных сил открывали огонь в ответ
Двое бойцов ВСУ погибли
За прошедшие сутки, 30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Так, недалеко от населенного пункта Водяное противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в результате чего двое военнослужащих погибли, сообщили в пресс-службе штаба ООС.
На огневые провокации противника украинские подразделения дали адекватный ответ.
"Провокации врага продолжились ближе к обеду – противник снова открывал огонь из стрелкового оружия на этом же участке", – говорится в сообщении.
Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих Объединенных сил.
Напомним, что в результате вражеского обстрела на Донбассе погибли сержант Бондарюк Владимир Владимирович и старший сержант Старостин Михаил Григорьевич.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, террористы "Л/ДНР" в ночь на 30 октября обстреливали все участки на линии фронта в зоне проведении ООС на Донбассе.