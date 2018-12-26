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Шоу для россиян: украинцы высказались о расширении санкций Кремля

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Санкции России против Украины, которые 25 декабря были расширены до 567 физических и 75 юридических лиц, никак не скажутся на тех, кто попал в список.

Как считает большинство читателей OBOZREVATEL, принявших участие в соответствующем опросе (проголосовало почти 10,5 тысяч человек), санкции являются лишь "спектаклем для россиян" (56%).

В свою очередь 22% опрошенных выразили мнение, что таким образом Москва хочет оказать давление на отдельных политиков и бизнесменов из списка.

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13% читателей считают, что таким образом РФ пытается шантажировать украинцев перед выборами президента, а по мнению еще 9%, Кремль расширил санкции потому, что просто разозлился из-за Томоса.

Шоу для россиян: украинцы высказались о расширении санкций Кремля

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском списке санкций оказалось много представителей "Оппоблока", которые выступили против Юрия Бойко, исключив его из партии. На этот момент обратил внимание о нардеп Михаил Добкин, жестко послав премьера РФ Дмитрия Медведева.

Читайте все новости по теме "Опросы Обозревателя" на OBOZREVATEL.

Темы
Опросы ОбозревателяРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
опрос
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