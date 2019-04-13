"ШоТутДумать?" У Зеленского запустили флешмоб против Порошенко

Один из актеров "Квартала-95" и друг кандидата в президенты Владимира Зеленского Евгений Кошевой объявил о запуске в соцсетях флешмоб с хэштегом "ШоТутДумать".

Соответствующее видео появилось на странице "Команда Зеленского" в Facebook. В ролике показан фрагмент видео - автор снимает билборд Петра Порошенко со слоганом "Думай" на фоне огромных ям на дорогах и говорит: "Я конечно дико извиняюсь, но шо тут думать?!"

"Я предлагаю всем снимать такие видосы. С таким же текстом, с таким же подтекстом, с таким же смыслом, и можно даже с таким же голосом. Проблемы можете выбирать сами: этом могут быть ямы, мусор, какое-то строительство - что угодно. В соцсети нужно выкладывать эти видео с хэштегом "ШоТутДумать", - говорит на видео Евгений Кошевой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть взорвал скандальный эфир Порошенко и Зеленского.

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