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"ШоТутДумать?" У Зеленского запустили флешмоб против Порошенко

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Один из актеров "Квартала-95" и друг кандидата в президенты Владимира Зеленского Евгений Кошевой объявил о запуске в соцсетях флешмоб с хэштегом "ШоТутДумать".

Соответствующее видео появилось на странице "Команда Зеленского" в Facebook. В ролике показан фрагмент видео - автор снимает билборд Петра Порошенко со слоганом "Думай" на фоне огромных ям на дорогах и говорит: "Я конечно дико извиняюсь, но шо тут думать?!"

"ШоТутДумать?" У Зеленского запустили флешмоб против Порошенко

"Я предлагаю всем снимать такие видосы. С таким же текстом, с таким же подтекстом, с таким же смыслом, и можно даже с таким же голосом. Проблемы можете выбирать сами: этом могут быть ямы, мусор, какое-то строительство - что угодно. В соцсети нужно выкладывать эти видео с хэштегом "ШоТутДумать", - говорит на видео Евгений Кошевой.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть взорвал скандальный эфир Порошенко и Зеленского.

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Персоны
Владимир ЗеленскийЕвгений КошевойПетр Порошенко
Место
УкраинаКиев
Теги
флешмобВыборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президента
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
А подумати о децентралізації - релігія не дозволяє, чи то лисе чуперадло з когорти тих, кому Обама особисто в ліфтах гадив?
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Podkowa Dmytro, "Децентрализация? Не слыхали? А шо это?" И вот это - команда нового кандидата в президенты.
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
Не думаючи - воно, звісно, легше, особливо якщо нема чим.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Да уж, "шо тут думать"? И главное - чем?
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