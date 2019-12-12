Шотландке сделали неудачную операцию по увеличению губ: шокирующее фото

В городе Дарвел (Шотландия) женщина увеличила губы накануне своего 50-го дня рождения и три последующих года страдала от раздувшегося "рыбьего рта".

Как пишет Daily Mail, Кей Смит призналась, что к празднику решила закачать в губы филеры "для поднятия самооценки". Однако после процедуры организм начал отторгать филлер, из-за чего губы сильно раздулись и начали наносить женщине болевые ощущения.

"К сожалению, мой организм негативно отреагировал на филлер, губы распухли и я осталась с рыбьим ртом. Время от времени они становились меньше, но потом снова набухали, особенно при высокой температуре воздуха, - поделилась Смит. - Я помню, как мы с дочерью отдыхали на Майорке.

Она посмотрела на меня и удивилась: "мам, ты что, опять увеличила губы?", - рассказала женщина.

Кей Смит

После этого шотландка поняла, что проблема будет преследовать ее до тех пор, пока она не обратится за помощью к квалифицированному специалисту. Женщина пришла в клинику Synergy Clinic в Глазго, где доктор Джуди Тодд аккуратно вытащила бывшие филеры с ее губ, а потом закачала другие - более качественные. Пациентка осталась довольна результатом последней процедуры.

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