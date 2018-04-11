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Шоколад и сухофрукты: как выглядит новый сухой паек ВСУ

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В сухие пайки Вооруженных сил Украины включили дополнительные продукты.

"Приоритетными направлениями усовершенствования "сухих пайков" является расширение ассортимента, увеличение срока годности и хранения в экстремальных условиях", - сообщил заместитель начальника управления развития продовольственного обеспечения Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины подполковник Александр Хворост, передает пресс-служба Минобороны.

Так, в питание военных включили: 4 первых блюда, а именно борщ с мясом говядины, суп гороховый с мясом свинины, суп рисовый с мясом курицы, суп гречневый с мясом свинины.

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"Вторых блюд в ассортименте - 17, это каша рисовая с мясом курицы и с мясом свинины, картофель тушеный с овощами и мясом курицы, картофель тушеный с овощами и мясом свинины, каша ячневая с мясом курицы, с мясом свинины и с мясом говядины, каша гречневая с мясом курицы и с мясом говядины, фасоль с овощами и мясом курицы, фасоль с овощами и мясом говядины, каша перловая с мясом свинины и с мясом говядины, горох с овощами и мясом свинины, горох с овощами и мясом говядины; каша пшеничная с мясом курицы и с мясом говядины", – подчеркнули в пресс-службе.

Александр Хворост

Кроме того, в "сухпаек" добавили шоколад, сухофрукты (изюм, курага), джем (абрикосовый, яблочный, вишневый, из черной смородины), мед, сухари из пшеничной и ржаной муки, жевательная резинка. А также, военным предоставят средства приема пищи и личной гигиены.

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"Благодаря высокой пищевой и биологической ценности комплектующих составляющих рационы нормы № 15 обеспечивают полноценное и качественное питание. Введены различные рационы, которые транспортируются в ящиках по 7 различных рационов", – добавили в Минобороны.

Сухпайки ВСУ

По словам Хвороста, постоянно совершенствуется вопросы контроля качества продовольственных пайков.

"На сегодняшний день продолжается работа по совершенствованию сухих пайков. При этом учитываются условия применения, предложения военнослужащих, инновационные подходы в хранении продуктов питания, мировая практика в формировании рационов питания. Приоритетными направлениями являются расширение ассортимента, унификация требований к набору, увеличение срока годности с 11 месяцев до 3 лет и хранения в экстремальных условиях", - отметил он.

Хворост также добавил, что сухим пайком военных обеспечивают, когда отсутствуют условия для приготовления горячей пищи.

Как сообщал "Обозреватель", в октябре 2017 года Генеральный штаб ВСУ показал, как изменился рацион украинских десантников.

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Тема
Питание
Место
Украина
Объекты
Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны Украины
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