''Шойгу и Путин целовались'': в Украине остро ответили россиянам на ''иуду''-Порошенко

Украинская телеведущая и актриса Янина Соколова остро ответила пропагандистам Кремля на их очередное бредовое заявление.

В программе "Вечер с Яниной Соколовой" она резко прокомментировала слова российского пропагандиста Дмитрия Киселева о том, что президент Украины Петр Порошенко во время Объединительного Собора в Киеве 15 декабря "занял за столом место Иуды".

"Смотрите! Шойгу (министр обороны РФ Сергей Шойгу) по правую руку от Мессии! Значит, кожугетыч — предатель. И значит, Шойгу и Путин целовались!" — сказала ведущая (чтобы посмотреть видео, поскрольте вниз).

Янина Соколова Скриншот

Дмитрий Киселев Скриншот

Шойгу и Путин Скрин видео

"Видите, какой у него костюм серебряный? Это он из тридцати монет выплавил", - добавила она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Янина Соколова рассказала об "ужасах" военного положения в Украине, затролив пропагандистов.