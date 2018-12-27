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''Шойгу и Путин целовались'': в Украине остро ответили россиянам на ''иуду''-Порошенко

1.4тЧитать материал на украинском

Украинская телеведущая и актриса Янина Соколова остро ответила пропагандистам Кремля на их очередное бредовое заявление.

В программе "Вечер с Яниной Соколовой" она резко прокомментировала слова российского пропагандиста Дмитрия Киселева о том, что президент Украины Петр Порошенко во время Объединительного Собора в Киеве 15 декабря "занял за столом место Иуды".

"Смотрите! Шойгу (министр обороны РФ Сергей Шойгу) по правую руку от Мессии! Значит, кожугетыч — предатель. И значит, Шойгу и Путин целовались!" — сказала ведущая (чтобы посмотреть видео, поскрольте вниз).

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот

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Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев

Скриншот

Шойгу и Путин

Шойгу и Путин

Скрин видео

"Видите, какой у него костюм серебряный? Это он из тридцати монет выплавил", - добавила она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Янина Соколова рассказала об "ужасах" военного положения в Украине, затролив пропагандистов.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликтНезависимость УПЦ
Персоны
Янина СоколоваВладимир ПутинСергей ШойгуДмитрий Киселев
Место
Украина
Теги
видеоцерковный конфликтединая церковь
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Если Шойгу сел справа от Путина, значит, они целовались?.. А если Порошенко подошёл к Меркель слева, значит, он миньетчик? У этой тёлки есть что-нибудь в голове, кроме секса?
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