"Сходили на концерт Кобзона": на Донбассе ликвидировали двоих террористов. Фото

На Донбасе ликвидированы двое террористов, которые воевали на стороне фейковой "ДНР".
Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). По его данным, еще 29 июля умер Дмитрий "Донбасс" Дешкин, а 11 августа на тот свет отправился боевик из 9 ошпмп Вадим Гуричев.
"Сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", – написал Штефан.
Дмитрий Дешкин 1989 года рождения, уроженец города Горловка Донецкой области.
Дмитрий Дешкин
Вадим Гуричев, своим родным городом в соцсетях называет Донбасс.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в России скоропостижно умер оккупант Донбасса Сергей Александров "Молодой". Еще 20 мая у него случился инфаркт.
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