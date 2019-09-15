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15 сентября • обновлено в 22:57
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"Сходили на концерт Кобзона": на Донбассе ликвидировали двоих террористов. Фото

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На Донбасе ликвидированы двое террористов, которые воевали на стороне фейковой "ДНР".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). По его данным, еще 29 июля умер Дмитрий "Донбасс" Дешкин, а 11 августа на тот свет отправился боевик из 9 ошпмп Вадим Гуричев.

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На Донбассе ликвидировали молодого террориста "ДНР": опубликованы фото

"Сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", – написал Штефан.

Дмитрий Дешкин 1989 года рождения, уроженец города Горловка Донецкой области.

Дмитрий Дешкин

Дмитрий Дешкин

"Сходили на концерт Кобзона": на Донбассе ликвидировали двоих террористов. Фото
"Сходили на концерт Кобзона": на Донбассе ликвидировали двоих террористов. Фото
"Сходили на концерт Кобзона": на Донбассе ликвидировали двоих террористов. Фото

Вадим Гуричев, своим родным городом в соцсетях называет Донбасс.

"Сходили на концерт Кобзона": на Донбассе ликвидировали двоих террористов. Фото
"Сходили на концерт Кобзона": на Донбассе ликвидировали двоих террористов. Фото
"Сходили на концерт Кобзона": на Донбассе ликвидировали двоих террористов. Фото
"Сходили на концерт Кобзона": на Донбассе ликвидировали двоих террористов. Фото

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в России скоропостижно умер оккупант Донбасса Сергей Александров "Молодой". Еще 20 мая у него случился инфаркт.

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Место
Украина
Теги
Новости ДНР террористы "ДНР" армия
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
И вновь за каждого погибшего ЗАЩИТНИКА Донбасса будут уничтожено на менее 10 ба/ндеровских карателей.
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филипп филипыч
филипп филипыч
вот так просто полковник всу публично радуется (!) что убиты житель горловки и житель донбасса. упоротые вы даже не скрываете радости что мочите своих. это просто п и з д е ц!
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Рейт Адам
Рейт Адам
филипп филипыч, приезжай,мы и тебе банку прострелим))) как моторыле или дремову- те не с донбаса были?))))
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филипп филипыч
филипп филипыч
российские окупационные войска потеряли в своих рядах... двух украинцев! упоротые харош мочить своих. идите на переговоры.
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