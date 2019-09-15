"Сходили на концерт Кобзона": на Донбассе ликвидировали двоих террористов. Фото

На Донбасе ликвидированы двое террористов, которые воевали на стороне фейковой "ДНР".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). По его данным, еще 29 июля умер Дмитрий "Донбасс" Дешкин, а 11 августа на тот свет отправился боевик из 9 ошпмп Вадим Гуричев.

"Сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", – написал Штефан.

Дмитрий Дешкин 1989 года рождения, уроженец города Горловка Донецкой области.

Дмитрий Дешкин

Вадим Гуричев, своим родным городом в соцсетях называет Донбасс.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в России скоропостижно умер оккупант Донбасса Сергей Александров "Молодой". Еще 20 мая у него случился инфаркт.

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