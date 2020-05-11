Украинское правительство во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем должно публично отчитаться перед украинцами о создании обещанных 500 тысяч рабочих мест.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал украинский бизнесмен и блогер Алексей Давиденко. По его мнению, власть должна четко рассказать, в каких регионах Украины появилась работа, в каких отраслях, иначе трудовые мигранты вернуться обратно в страны Запада.

"Я хочу спросить – а когда обещанные рабочие места будут созданы? В каком году, в 2030-м? Президент или премьер должны были выйти в телевизор и сообщить: в такой области столько-то рабочих мест появилось, в такой – столько-то, в такой – столько-то. Идите в ваш ближайший Центр занятости. Места, вакансии такие, такие и такие, зарплата такая, такая и такая", – уточнил он.

Работа в Украине visasam.ru

По мнению Давиденко, власть должна немедленно отчитаться перед украинцами, так как у людей, из-за 2-месячного карантина, заканчиваются сбережения.

"Человек, который хочет остаться дома, в Украине, со своей семьей, у которого нет денег, хватается за такое заявление премьер-министра, как за спасательный круг. Вот он пошел раз в Центр занятости, пошел два, пошел три с вопросом: “Я хочу узнать, какие места появились”. Пока не вижу и не слышу ни что это за рабочие места, ни сколько их создано, ни какая там заработная плата", – подытожил он.

Полную версию интервью с Алексеем Давиденко на OBOZREVATEL читайте 11 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в Украине есть более 150 тысяч рабочих мест в различных инфраструктурных и смежных отраслях, а также более 3000 вакансий предлагает "Укрпочта".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал