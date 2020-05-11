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11 мая • обновлено в 16:17
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Шмыгаль заявил о создании 500 тысяч рабочих мест: Давиденко призвал премьера к ответу

1.7т
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Украинское правительство во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем должно публично отчитаться перед украинцами о создании обещанных 500 тысяч рабочих мест.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал украинский бизнесмен и блогер Алексей Давиденко. По его мнению, власть должна четко рассказать, в каких регионах Украины появилась работа, в каких отраслях, иначе трудовые мигранты вернуться обратно в страны Запада.

"Я хочу спросить – а когда обещанные рабочие места будут созданы? В каком году, в 2030-м? Президент или премьер должны были выйти в телевизор и сообщить: в такой области столько-то рабочих мест появилось, в такой – столько-то, в такой – столько-то. Идите в ваш ближайший Центр занятости. Места, вакансии такие, такие и такие, зарплата такая, такая и такая", – уточнил он.

Работа в Украине

Работа в Украине

visasam.ru

По мнению Давиденко, власть должна немедленно отчитаться перед украинцами, так как у людей, из-за 2-месячного карантина, заканчиваются сбережения.

"Человек, который хочет остаться дома, в Украине, со своей семьей, у которого нет денег, хватается за такое заявление премьер-министра, как за спасательный круг. Вот он пошел раз в Центр занятости, пошел два, пошел три с вопросом: “Я хочу узнать, какие места появились”. Пока не вижу и не слышу ни что это за рабочие места, ни сколько их создано, ни какая там заработная плата", – подытожил он.

Полную версию интервью с Алексеем Давиденко на OBOZREVATEL читайте 11 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в Украине есть более 150 тысяч рабочих мест в различных инфраструктурных и смежных отраслях, а также более 3000 вакансий предлагает "Укрпочта".

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Читайте все новости по теме "Работа в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Темы
Работа в Украине Карантин в Украине
Персоны
Денис Шмыгаль Алексей Давиденко
Место
Украина
Тег
безработица
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Малько Олександр
Малько Олександр
министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в Украине есть более 150 тысяч рабочих мест в различных инфраструктурных и смежных отраслях, а также более 3000 вакансий предлагает "Укрпочта".- Щось я тут не бачу обіцяних 500000 місць. Чи у міністра не дуже з математикою, чи час когось вже відправити у гості до Венедіктової?
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злой укр
злой укр
ждите,скоро "добрая" тётя из госдепа привезёт вам печеньку и вы снова будете скакать на майдане. а кто из вас раньше сдохнет от безденежья и голодухи- туда ему и дорога.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
на Украине разве когда-нибудь кто-нибудь выполнил хоть одно обещание?
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