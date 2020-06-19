Шмыгаль заявил о новой волне коронавируса в Украине

Пренебрежение граждан карантинными ограничениями привело к новому антирекорду заболеваемости коронавирусом в Украине и к началу его новой волны.

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Об этом во время внеочередного заседания правительства 19 июня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, он призвал людей не забывать о масочном режиме, социальном дистанцировании и дезинфекции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня в Украине, к сожалению, очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом. Очень большое количество людей перестало придерживаться карантинных правил, решили, что коронавирус исчез, шансов заболеть нет. И мы получили результат. Сегодня около тысячи больных, подтвержденных ПЦР-тестированием", – обратился Шмыгаль к народу.

"Это очень тревожный сигнал для всех нас. У нас уже две области, где заполненность больниц составляет более 50%. Главный врач Александровской больницы в Киеве заявила об увеличении количества больных в реанимации. Мы фактически сегодня получаем начало очередной, первой или второй, как хотите это называйте, волны заболеваемости коронавирусом", – подчеркнул глава правительства.

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