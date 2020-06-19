Шмыгаль заявил о новой волне коронавируса в Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что в стране началась новая волна пандемии коронавируса
Об этом свидетельствует резкий рост статистики заболеваемости – за сутки заразились почти 1 000 человек
Глава правительства считает, что это случилось из-за пренебрежения граждан правилами карантина
Он призвал людей не забывать о масках, дистанции и дезинфекции рук
Пандемия коронавируса в Украине
Пренебрежение граждан карантинными ограничениями привело к новому антирекорду заболеваемости коронавирусом в Украине и к началу его новой волны.
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Об этом во время внеочередного заседания правительства 19 июня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, он призвал людей не забывать о масочном режиме, социальном дистанцировании и дезинфекции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Сегодня в Украине, к сожалению, очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом. Очень большое количество людей перестало придерживаться карантинных правил, решили, что коронавирус исчез, шансов заболеть нет. И мы получили результат. Сегодня около тысячи больных, подтвержденных ПЦР-тестированием", – обратился Шмыгаль к народу.
"Это очень тревожный сигнал для всех нас. У нас уже две области, где заполненность больниц составляет более 50%. Главный врач Александровской больницы в Киеве заявила об увеличении количества больных в реанимации. Мы фактически сегодня получаем начало очередной, первой или второй, как хотите это называйте, волны заболеваемости коронавирусом", – подчеркнул глава правительства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на 19 июня в Украине официально подтверждено 34 984 случая коронавирусной инфекции. Из них 921 был обнаружен за минувшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.
От COVID-19 в стране умерли уже 985 человек (+19 за сутки), а 16 033 пациента (+504) полностью побороли болезнь.
Во Львовской области карантин продлили до 22 июня в связи с высокими показателями заболеваемости коронавирусом.
В то же время в Житомирской области комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 19 июня соберется на заседание, чтобы усилить в области карантинные меры из-за увеличения количества больных COVID-19.