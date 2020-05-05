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5 мая • обновлено в 18:08
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Шмыгаль заявил, что карантин в Украине могут продлить после 22 мая

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Карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса скорее всего продлят после 22 мая. Однако к тому времени правительство сможет ввести ряд новых послаблений.

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Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отметив, что решения принимаются на основе выводов и наблюдений ученых (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, первый этап снятия некоторых ограничений был назначен на 11 мая после изучения расчетов профильных экспертов из Национальной академии наук Украины и различных научных институтов.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

"День"

"Видим, что в течение 18 дней в Украине наблюдалась стабильная ситуация по росту количества заболевших. То есть их количество колебалось от 300 до 550. Есть определенный процент такой стабильности. Можно говорить, что мы были на этапе роста, но этот этап был очень умеренный, и сейчас мы находимся на пике заболеваемости или так называемом плато, когда количество заболевших ежедневно не меняется", – объяснил Шмыгаль.

Соответственно, добавил он, по расчетам пик должен завершиться в районе 8-9 мая, если не будет нарушений карантинного режима. Фактически это – начало завершения эпидемии для Украины в медицинских сроках.

"А это значит, что с 11 числа мы можем пойти на первый этап ослабления карантина. Однако мы не отказываемся от карантина. 4 мая Всемирная организация здравоохранения продлила режим пандемии и всемирного карантина еще на два месяца. Кабмин пока на первом этапе продлил карантин до 22 мая, но скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продлен и в дальнейшем со следующими этапами послабления, если это позволит сделать ситуация в стране", – сказал премьер-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Ytanievich Yutani
Ytanievich Yutani
и обозреватель - хватит пилить комменты. сегодня тут оставил 4 или 5 - выпилили все. бубочка денег не даст рабиновичу?
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Ytanievich Yutani
Ytanievich Yutani
остается одно - идти на банковую и требовать ответов. начиная - с какого лешего карантин, совершенно необоснованный ни цифрами, ни чем-либо другим, заканчивая - а что за фигня происходит с переговорами с ордило, назначениями каких-то саакашвилей и преференций олигархам, в частности, ахметову
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Ytanievich Yutani
Ytanievich Yutani
карантин здорового государства, где у власти люди отвестсвенные за страну и народ, а не враги своих граждан и державы "В Швеции, где реакция властей на пандемию коронавируса была более мягкой, наблюдается постепенное снижение заболеваемости Covid-19. По словам главного государственного эпидемиолога страны Андерса Тегнелла, необычный подход в борьбе с пандемией начал приносить результаты. Он отметил, что последние данные об уровнях заболеваемости и смертности говорят о том, что ситуация начинает стабилизироваться. "Мы находимся на чем-то вроде плато", – заявил Тегнелл. В Швеции до сих пор работают школы, спортивные залы, кафе, бары и рестораны. Правительство лишь просит граждан быть ответственными и следовать принципам социального дистанцирования."
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Общество

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