Шмыгаль заявил, что карантин в Украине могут продлить после 22 мая

Карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса скорее всего продлят после 22 мая. Однако к тому времени правительство сможет ввести ряд новых послаблений.

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Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отметив, что решения принимаются на основе выводов и наблюдений ученых (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, первый этап снятия некоторых ограничений был назначен на 11 мая после изучения расчетов профильных экспертов из Национальной академии наук Украины и различных научных институтов.

Денис Шмыгаль "День"

"Видим, что в течение 18 дней в Украине наблюдалась стабильная ситуация по росту количества заболевших. То есть их количество колебалось от 300 до 550. Есть определенный процент такой стабильности. Можно говорить, что мы были на этапе роста, но этот этап был очень умеренный, и сейчас мы находимся на пике заболеваемости или так называемом плато, когда количество заболевших ежедневно не меняется", – объяснил Шмыгаль.

Соответственно, добавил он, по расчетам пик должен завершиться в районе 8-9 мая, если не будет нарушений карантинного режима. Фактически это – начало завершения эпидемии для Украины в медицинских сроках.

"А это значит, что с 11 числа мы можем пойти на первый этап ослабления карантина. Однако мы не отказываемся от карантина. 4 мая Всемирная организация здравоохранения продлила режим пандемии и всемирного карантина еще на два месяца. Кабмин пока на первом этапе продлил карантин до 22 мая, но скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продлен и в дальнейшем со следующими этапами послабления, если это позволит сделать ситуация в стране", – сказал премьер-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Украине продлили карантин до 22 мая. Такое решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 4 мая.

Однако с 11 мая в стране ослабят некоторые ограничительные меры. Например, украинцам разрешат посещать парки, скверы, зоны отдыха, парикмахерские и салоны красоты.

Также с 11 мая кафе и ресторанам разрешат работать через "окно выдачи" и на летних площадках, а все магазины получат разрешение продавать товары хозяйственного назначения, мебель и т.д.

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