Шмыгаль встретился с топ-чиновником ВОЗ и попросил ускорить поставки вакцины

Премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 16 декабря, встретился с Региональным директором Европейского регионального бюро (ЕРБ) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктором Гансом Клюге.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров. Они обсудили перспективы сотрудничества между Украиной и ВОЗ и противодействие распространению COVID-19, также глава украинского правительства попросил ускорить поставки вакцины в нашу страну.

Шмыгаль поблагодарил Клюге за помощь со стороны организации, в частности, за техническую экспертизу и советы по укреплению потенциала системы здравоохранения Украины в контексте противодействия пандемии.

Он напомнил, что Украина поддерживает ВОЗ в ее усилиях обеспечить надлежащее тестирование и одобрение вакцины от коронавируса и выступает за "равномерное распределение вакцин в духе глобальной солидарности".

Чиновник отметил, что наша страна является участником инициативы Глобального фонда COVAX, благодаря чему "ожидает получить необходимое количество вакцин в первом квартале следующего года".

"В то же время мы были бы благодарны за помощь в получении определенного количества вакцин как можно быстрее", – сказал премьер.

Украина также рассматривает возможность производства отечественных вакцин с использованием собственных фармацевтических мощностей при условии, что они будут отвечать необходимым требованиям компании-разработчика, уточнил Шмыгаль.

Клюге сказал, что был "рад посетить Украину, чтобы обсудить сотрудничество между ВОЗ и правительством о совместных действиях и быстром реагировании на COVID-19".

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам главы Минздрава Максима Степанова, первая партия бесплатной вакцины в рамках механизма COVAX должна поступить в Украину в конце первого или во втором квартале 2021 года.

В то же время препараты, которые будут закупаться государством непосредственно у производителей, могут стать доступными уже в феврале, уточнил он.