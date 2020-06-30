Шмыгаль вслед за Зеленским высказался о "простом" отношении к Бандере

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает лидера ОУН Степана Бандеру исторической фигурой, которая боролась за независимость Украины.

Об этом Шмыгаль рассказал в интервью "BBC News Україна", отметив, что способы и методы, которые использовал Бандера, "оценивают историки, политики и политологи".

"Бандера – это человек, который своей жизнью боролся за независимость Украины в то время, когда в принципе не было демократических рычагов этой борьбы. Этот человек положил свою жизнь на создание независимого государства Украина", – рассказал премьер.

"Мое отношение к Бандере простое: историческая фигура, которая сыграла свою роль в становлении украинского независимого государства", – добавил Шмыгаль.

Как писал OBOZREVATEL, ранее о своем отношении к Степану Бандере высказался также президент Украины Владимир Зеленский. Он указал на неоднозначность исторической личности Бандеры, призвав "не провоцировать общество".