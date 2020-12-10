Шмыгаль: в январе в Украине будет 25 тысяч больных COVID-19 в день

По прогнозам правительства, в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.

Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что локдаун необходимо ввести до "падения" медицинской системы.

"Предварительно расчеты, которые мы видим, на первую декаду января прогнозируют где-то в районе 20-25 тысяч заболевших в день. Мы не будем ждать 32, чтобы медицинская система рухнула. Конечно, карантин надо вводить до этой цифры", – сказал Шмыгаль.

Напомним, что согласно решению Кабинета министров, в Украине введут локдаун с 8 по 24 января 2021 года. Его в правительстве назвали "зимними каникулами ради безопасности" граждан.

Усиленный карантин будет предусматривать запрет работы:

кафе, баров, ресторанов (кроме на вынос, доставки и заведений питания в аэропортах);

магазинов непродовольственных товаров;

кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;

торгово-развлекательных центров;

проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

На каникулы отправят все учебные заведения, кроме детских садов.

В то же время будут работать:

продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы;

соответственно, будет разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией.

салоны красоты и парикмахерские – только по предварительной записи, без ожидания в помещении.

Кроме этого, с ограничениями "оранжевой" зоны продолжит работать общественный транспорт. В правительстве объясняют, что это необходимо, чтобы люди могли ездить на работу на те предприятия, которые будут работать в период усиленного карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Шмыгаль похвастался карантином выходного дня и назвал его "украинским продуктом". Он считает, что Украина – пример для европейских стран. Ограничения ужеввели в Латвии, последовав нашему примеру.