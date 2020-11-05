Шмыгаль спрогнозировал 20 тысяч больных COVID-19 в день

В Украине до конца ноября число новых зараженных коронавирусом (COVID-19) может составить 15 тысяч случаев в день, а до конца года – 20 тысяч.

Об этом предупредил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает "РБК-Украина". Глава правительства отметил, что до конца года будет наблюдаться стремительный рост новых инфицированных.

"Мы до конца месяца можем получить 15 тысяч (новых случаев – Ред.) в день. Это уже не секрет, можно считать сегодняшние цифры… обычная математика без других мер показывает, что мы будем эти цифры иметь. До конца года эта цифра может вырасти и до 20 тысяч человек в день", – пояснил чиновник.

По его словам, к такому росту новых больных медицинская система Украины ведет подготовку.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 5 ноября, в Украине официально подтверждены 430 467 случаев COVID-19. Из них 9 850 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.

Добавим, что Минздрав будет требовать у Кабмина усилить карантин в Украине из-за стремительного роста количества больных коронавирусом.