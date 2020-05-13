Шмыгаль сказал, когда в Украине заработает метро и транспорт

Только на 3-м этапе по снятию карантинных мер в Украине заработает междугородний транспорт и метро.
Об этом с трибуны Верховной Рады в среду, 13 мая, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Метро и междугороднее сообщение транспортом способствует быстрому распространению COVID-19, что не дает возможности по локализации способами адаптивного карантина. Поэтому только с 3-го этапа при соблюдении определенных мер мы сможем возобновлять работу пригородного и междугороднего транспорта, а после – и метро", – сказал глава Кабмина.
Шмыгаль сказал, когда заработает транспорт
Шмыгаль отметил, что если сейчас запустить транспорт, то это приведет к вспышке коронавируса.
Ранее премьер-министр заявил, что по плану, который наработало правительство, запуск работы метро в Киеве не может произойти до окончания карантина 22 мая.
Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал план выхода Украины из карантина, который состоит из пяти этапов.
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