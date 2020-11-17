Шмыгаль сказал, когда ожидать первые партии вакцины от COVID-19 в Украине

Около 8 млн доз вакцины против коронавируса (COVID-19) Украина сможет получить во втором квартале 2021 года.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, сейчас ведут переговоры с компаниями по закупке дополнительных партий вакцины.

"8 млн доз Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года. Кроме того, правительство и Минздрав постоянно ведут переговоры с мировыми компаниями по закупке дополнительных партий эффективной и проверенной вакцины", – рассказал глава Кабинета министров.

Также Шмыгаль сообщил, что на сегодня в Украине делается 50 тысяч тестов на коронавирус в сутки, но КМУ планирует увеличить до 75 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве рассказали, когда Украина получит вакцину от COVID-19.

Кроме того, Украина попала в список 92 стран, которые могут получить вакцину против COVID-19 бесплатно или по специальной рыночной цене.