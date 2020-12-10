Шмыгаль: российская вакцина не может быть использована в Украине

Российская вакцина не может быть использована в Украине, даже если не учитывать геополитические моменты.

Об этом в интервью УП заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Как минимум, препарат не прошел третью стадию клинических испытаний, сказал он.

Так чиновник ответил на вопрос журналиста издания, не рассматривается ли возможность закупки российской вакцины для Украины.

"Что касается российской вакцины, даже если не учитывать геополитические моменты, то она не прошла третьей стадии клинических испытаний. То есть она не может быть использована в Украине, так же как в развитых странах", – подчеркнул Шмыгаль.

По словам премьера, третья – это наиболее массовая стадия, демонстрирующая все риски, угрозы, которые может нести в себе препарат. Поэтому "сегодня речь о закупке российской вакцины не идет", сказал он.

Вакцину против COVID-19 "Спутник V" в РФ зарегистрировали в августе 2020 года. Уже 5 декабря в Москве стартовала программа по вакцинации от коронавируса. Препарат прежде всего получают учителя, сотрудники городских служб, работники медицинских учреждений.

В то же время российская вакцина вызвала опасения ученых в мире. Ее применение до проведения полных испытаний может привести к мутации нового коронавируса, считают они.

Британцы заявили, что уже первые клинические испытания российского препарата дали сомнительные результаты.

Позже стало известно, что в России несколько медиков заразились коронавирусом после вакцинации.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что россияне заявили о готовности производить в Украине вакцину "Спутник V". Фармацевтическая компания в Харькове якобы уже "наладила выпуск готовой формы".

Об этом сообщили на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по итогам встречи его гендиректора Кирилла Дмитриева, директора исследовательского центра (НДЦЕМ) имени Гамалеи Александра Гинцбурга и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Однако в самой украинской компании "Биолек" эту информацию опровергли.