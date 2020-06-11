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11 июня • обновлено в 16:04
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Шмыгаль рассказал, откроются ли детские лагеря в этом году

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Летние детские лагеря в Украине в этом году могут не открыть из-за пандемии коронавируса. Сейчас правительство ждет данные от Министерства здравоохранения, чтобы принять окончательное решение.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на пресс-конференции 11 июня, посвященной 100 дням правительства. Политик заявил, что сомневается в целесообразности открывать учреждения, поскольку дети могут подхватить коронавирус и принести его в семью.

"Поэтому моя личная позиция как отца, как гражданина Украины: у меня большие сомнения в целесообразности открытия лагерей в этом году. Но мы договорились с рядом министерств, в том числе с Минздравом, что они покажут свои расчеты, аргументы и обоснования. И если они смогут убедить, в том числе Кабмин, возможно, мы пойдем на это", – сказал он.

Открытие детских лагерей оказалось под угрозой: Кабмин ждет данные МОЗ

Шмыгаль рассказал, откроются ли детские лагеря в этом году

Вместе с тем Шмыгать отметил что с большой настороженностью относится к возможности открытия детских лагерей в ближайший месяц, пока "как минимум мы не увидим дальнейшего развития эпидемии в Украине".

Премьер добавил, что окончательное решение правительство примет после получения данных от Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шмыгаль также заявил, что в Украине могут усилить карантин в связи с пандемией коронавируса, если как минимум в десяти областях будет критическое количество больных COVID-19.

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Автор
Глеб Иванов
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
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