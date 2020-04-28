Украинская медицинская система готова к вероятному пику заболеваемости коронавирусом.

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Об этом на заседании Совета по вопросам экономического развития Украины во вторник, 28 апреля, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Кабмина. Теперь правительство сможет сфокусироваться на стабилизации экономической ситуации.

"Следующий пик заболеваемости, если он будет, медицинская система встретит подготовленной. Рынок насыщен средствами индивидуальной защиты, больницы готовы, люди дисциплинированные в том, чтобы придерживаться санитарных норм. Теперь правительство сфокусируется на поддержке малого и среднего бизнеса и стабилизации экономической ситуации", – сказал премьер.

Шмыгаль рассказал о готовности медицины к пику заболеваемости коронавирусом Кабмин

На этом направлении Шмыгаль отметил важность сотрудничества правительства и парламента при разработке инициатив, касающихся поддержки предпринимателей.

Одним же из важных основных факторов восстановления экономики должно стать увеличение проведения ПЦР-тестов - до 10 тыс. в сутки, подчеркнули участники заседания.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля в Украине вышла первая партия украинского производства иммуноферментных (ИФА) тест-систем для определения коронавируса.

Первые ИФА-тестирования на наличие антител к COVID-19 будут проведены в Одесской и Сумской областях.

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