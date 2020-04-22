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22 апреля • обновлено в 10:00
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Шмыгаль рассказал, когда в Украине заработает транспорт

5.8т
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В рамках борьбы с эпидемией коронавируса работу транспорта в Украине будут возобновлять поэтапно, однако этого не стоит ожидать в ближайшем будущем.

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Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина. Также он рассказал, в какой поочередности будут запускать транспорт.

"Транспорт, скорее всего, будет запускаться поэтапно. То есть сначала – облегчение ограничений функционирования городского транспорта, но при определенных условиях и социальной дистанции. Затем перейдем к междугородному, только потом к межобластному сообщению, и, наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок", – сказал глава правительства.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

"Украинская правда"

Вместе с тем, Шмыгаль добавил, что сейчас не может назвать конкретной даты таких серьезных послаблений. Однако над данным вопросом уже работают аналитики.

"Мы понимаем, что массовые перевозки групп людей в замкнутых пространствах – это один из самых серьезных рисков. Поэтому снятие ограничений в этой сфере нужно рассчитывать очень внимательно и вводить очень осторожно", – говорит премьер-министр.

"Возьмем метро – это 2 миллиона пассажиров ежедневно. Мы понимаем, что из-за одного больного человека в этих условиях за неделю уже будут тысячи больных. И это только через метро. Поэтому, чтобы не бросаться громкими заявлениями, скажу, что точно не до 11 мая (запустят транспорт. – Ред.), – подытожил он.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Луньков Алекс
Луньков Алекс
Народ, кто будет умирать последним, скажите этим, что они идиоты!
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
хай про свою секретаршу расскажет
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