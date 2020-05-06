Шмыгаль рассказал, как будет работать транспорт в Украине с 11 мая

Виктория Довгань Общество 13:17, 6.05.2020 Обновлено: 14:52, 6.05.2020

С 11 мая количество мест в общественном транспорте должно быть увеличено. Ведь из-за ослабления карантина большему числу людей придется добираться на работу.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом на заседании правительства 6 мая заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В то же время он напомнил, что резкое увеличение пассажиропотока грозит всплеском заражения коронавирусом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Общественный транспорт
"24 канал"

"Запуск транспорта планируем делать в рамках адаптивного карантина. Здесь совместная ответственность с местной властью. Надо действовать поступательно и смотреть на вопросы безопасности. Каждый мэр несет личную ответственность. Количество мест в транспорте надо увеличивать с 11 мая, чтобы обеспечить подъезд людей на работу", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Общество

Смотрите также

Чиновники подали в суд на вдову героя АТО – отбирают деньги на "детскую" квартиру

Выше только Путин: появились новые подробности участия генерала ФСБ в деле МН17

СМИ узнали, кем Зеленский назначит Саакашвили: появилось уточнение

Встречают врага первыми: ВСУ показали зрелищные кадры мощи Сухопутных войск

Продавали с наценкой в разы: как "Эпицентр К" озолотился с помощью Тимошенко и Баума