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6 мая • обновлено в 23:06
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Шмыгаль рассказал, как будет работать транспорт в Украине с 11 мая

72.5т
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С 11 мая количество мест в общественном транспорте должно быть увеличено. Ведь из-за ослабления карантина большему числу людей придется добираться на работу.

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Об этом на заседании правительства 6 мая заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В то же время он напомнил, что резкое увеличение пассажиропотока грозит всплеском заражения коронавирусом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Общественный транспорт

Общественный транспорт

"24 канал"

"Запуск транспорта планируем делать в рамках адаптивного карантина. Здесь совместная ответственность с местной властью. Надо действовать поступательно и смотреть на вопросы безопасности. Каждый мэр несет личную ответственность. Количество мест в транспорте надо увеличивать с 11 мая, чтобы обеспечить подъезд людей на работу", – сказал он.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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