Шмыгаль рассказал, как будет работать транспорт в Украине с 11 мая

С 11 мая количество мест в общественном транспорте должно быть увеличено. Ведь из-за ослабления карантина большему числу людей придется добираться на работу.
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Об этом на заседании правительства 6 мая заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В то же время он напомнил, что резкое увеличение пассажиропотока грозит всплеском заражения коронавирусом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Общественный транспорт
"24 канал"
"Запуск транспорта планируем делать в рамках адаптивного карантина. Здесь совместная ответственность с местной властью. Надо действовать поступательно и смотреть на вопросы безопасности. Каждый мэр несет личную ответственность. Количество мест в транспорте надо увеличивать с 11 мая, чтобы обеспечить подъезд людей на работу", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине метро будет открываться по мере послабления карантинных мер, чтобы избежать риска инфицирования COVID-19.
Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что наземный общественный транспорт в столице будет работать минимум до 22 мая в ограниченном режиме; метро смогут открыть только после разрешения Кабинета министров.
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